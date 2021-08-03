محمود زعترة يفتتح سجله التهديفي مع الوحدات

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - أنس عشابعد غياب طويل عن الظهور بقميص الوحدات، عاد الهداف الأردني محمود زعترة لفريقه الأخضر ليقود هجومه في منافسات الموسم الحالي رفقة المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي وعدد من الوجوه الصاعدة من المدرسة الكروية الوحداتية للفريق الأول .وقص زعترة شريط مشاركاته مع الوحدات بتسجيل أحد أهداف فريقه بمرمى معان، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب مجمع الوحدات الرياضي في منطقة غمدان، والتي تأتي في إطار تحضيرات الفريقين لمرحلة الإياب من دوري المحترفين .وفاز الوحدات بالمباراة الودية بنتيجة 3/2، حيث سجل أعدافه زعترة، رجائي عايد وأنس العوضات، فيما سجل مهدي علامة هدفي معان .