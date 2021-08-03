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الثلاثاء، 03-08-2021 01:10 م

محمود زعترة يفتتح سجله التهديفي مع الوحدات

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
بعد غياب طويل عن الظهور بقميص الوحدات، عاد الهداف الأردني محمود زعترة لفريقه الأخضر ليقود هجومه في منافسات الموسم الحالي رفقة المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي وعدد من الوجوه الصاعدة من المدرسة الكروية الوحداتية للفريق الأول .اضافة اعلان



 
وقص زعترة شريط مشاركاته مع الوحدات بتسجيل أحد أهداف فريقه بمرمى معان، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب مجمع الوحدات الرياضي في منطقة غمدان، والتي تأتي في إطار تحضيرات الفريقين لمرحلة الإياب من دوري المحترفين .

وفاز الوحدات بالمباراة الودية بنتيجة 3/2، حيث سجل أعدافه زعترة، رجائي عايد وأنس العوضات، فيما سجل مهدي علامة هدفي معان .

 




 

 


 

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