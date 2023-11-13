مدافع الطلائع يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

الوكيل الإخباري - كشف محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش، حقيقة التفاوض مع الزمالك للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء.



وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية: "كان هناك مفاوضات مع الزمالك في فترة سابقة، وكنت قريبا من الانضمام إلى القلعة البيضاء منذ موسمين".



وأشار مدافع طلائع الجيش إلى أن أحد أهم أهدافه في الموسم الحالي الانضمام لصفوف منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.



وأضاف: "الأنجولي مابولولو نجم الاتحاد السكندري من أفضل المهاجمين ومميز للغاية، لكنه محظوظ بشكل كبير في الأهداف التي يسجلها".



وأكد محمد فتح الله أن طلائع الجيش يسعى لتقديم مباريات جيدة خلال الموسم الحالي وتحقيق أفضل نتائج.



ويحتل طلائع الجيش المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.



ولعب فتح الله جميع المباريات ال6 التي خاضها طلائع الجيش منذ انطلاق الموسم بصفة أساسية.

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