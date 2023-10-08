مدرب إنتر ميامي يعلق على تقارير إعارة ميسي إلى برشلونة

الوكيل الإخباري - علق تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، بشكل ساخر على التقارير التي ربطت الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الأمريكي، بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة.



ميسي رحل عن برشلونة في صيف 2021 متجهًا إلى باريس سان جيرمان بعد قرابة 20 عامًا مع الفريق الكتالوني.



وذكرت تقارير في الأيام الأخيرة، أن ميسي قد يعود إلى برشلونة على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي المقبل، إذا لم يتأهل إنتر ميامي إلى التصفيات النهائية في الدوري الأمريكي، وهو ما حدث بالخسارة اليوم الأحد أمام سينسيناتي ليفشل في التأهل لمرحلة "البلاي أوف".



وسيعيش الفريق فترة فراغ لعدة أسابيع لا تتخللها أي مباريات رسمية، وهو الأمر الذي قد يشجع برشلونة على ضم ميسي.



وقال تاتا مارتينو في تصريحاته عقب المباراة ضاحكًا: "إذا ذهب ميسي إلى برشلونة فسيكون ذلك من أجل الزيارة فقط، أنا مندهش من هذه الشائعات".



وعن مشاركة ميسي بديلًا في مواجهة اليوم، أوضح: "لقد تعافى من إصابته لكنه كان يفتقد إلى حساسية الملعب، ولهذا لم يشارك في الكثير من الدقائق، كان علينا أن ننهي المباراة في الشوط الأول ولم نفعل ذلك، ليو لم يعد مصابًا بعد الآن، يحتاج فقط الى استعادة الإيقاع".



وكانت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، نقلت عن مصدر مقرب من ميسي، تأكيدًا بأن النجم الأرجنتيني لن يذهب إلى أي مكان على سبيل الإعارة، وأن نيته هي البقاء مع إنتر ميامي.



وأوضح المصدر: "ميسي يرفض فكرة الإعارة أيضًا في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث لا يرغب في ترك عائلته في منتصف الموسم والذهاب للعب في أوروبا، كما لا يرغب في نقلهم أيضًا معه".

اضافة اعلان

ملاعب