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الأربعاء، 31-01-2024 03:21 م

مدرب اتحاد جدة يحسم موقف بنزيما

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الوكيل الإخباري - تأكدت جاهزية النجم الفرنسي كريم بنزيما، مع فريقه اتحاد جدة، لاستكمال باقي المنافسات التي يخوضها "العميد" في الموسم الجاري (2023-2024).

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وافق على عودة النجم الفرنسي إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن بنزيما أبدى جاهزيته البدنية لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي، وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، بعد أن انتظم في البرنامج المعد من المدرب الأرجنتيني خلال الفترة الماضية بمقر النادي.

وكانت العلاقة بين بنزيما والاتحاد قد توترت خلال الأسابيع الماضية بعد تعرض الفرنسي لهجوم عنيف من الجماهير ووسائل الإعلام، بسبب عدم لحاقه بمعسكر الفريق بدبي.

وألزم الجهاز الفني، النجم الفرنسي، بأداء برنامج تدريبي خاص داخل النادي، حتى انتهاء معسكر الفريق والعودة إلى جدة.

وكانت آخر مواجهة شارك فيها بنزيما كانت أمام النصر 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخسرها (5-2)، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

يشار إلى أن بنزيما انتقل إلى اتحاد جدة في الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وشارك مع العميد في 20 مباراة حتى الآن ساهم خلالها في تسجيل 12 هدفًا وصناعة 5 أهداف.

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