مدرب الرمثا الأفضل في دوري المحترفين - استفتاء ملاعب

الوكيل الإخباري- أنس عشا

اختار متابعو موقع ملاعب المدير الفني العراقي لفريق الرمثا، أمين فيليب، كأفضل مدرب في نسخة 2021 من الدوري الأردني للمحترفين، والتي توج غزلان الشمال بلقبها .









وشهد التصويت على منصات موقع ملاعب في مواقع التواصل الإجتماعي، تنافسا كبيرا بين فيلب والمدير الفني السابق للوحدات عبدالله أبو زمع والمدير الفني لشباب الأردن وسيم البزور .





وحصل فيليب على 35 % من الأصوات، فيما حصل البزور وأبو زمع على نسبة قاربت الـ 30% لكل منهما، وتقاسم بقية المدربين ما تبقى من الأصوات، وإن كان نصيب الأسد من الأصوات الأخرى لمدرب سحاب جمال محمود .



اضافة اعلان

المصدر : ملاعب



