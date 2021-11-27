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السبت، 27-11-2021 02:19 م

مدرب الرمثا الأفضل في دوري المحترفين - استفتاء ملاعب

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الوكيل الإخباري- أنس عشا
اختار متابعو موقع ملاعب المدير الفني العراقي لفريق الرمثا، أمين فيليب، كأفضل مدرب في نسخة 2021 من الدوري الأردني للمحترفين، والتي توج غزلان الشمال بلقبها .

 


وشهد التصويت على منصات موقع ملاعب في مواقع التواصل الإجتماعي، تنافسا كبيرا بين فيلب والمدير الفني السابق للوحدات عبدالله أبو زمع والمدير الفني لشباب الأردن وسيم البزور .


وحصل فيليب على 35 % من الأصوات، فيما حصل البزور وأبو زمع على نسبة قاربت الـ 30% لكل منهما، وتقاسم بقية المدربين ما تبقى من الأصوات، وإن كان نصيب الأسد من الأصوات الأخرى لمدرب سحاب جمال محمود . 

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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