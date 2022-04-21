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الخميس، 21-04-2022 06:00 م

مدرب السد القطري : الوحدات كان أفضل منا بشكل عام

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الوكيل الإخباري -ملاعب - أنس عشا
قال المدير الفني الإسباني لفريق السد القطري جافي غارسيا، أن الخسارة أمام الوحدات كانت لأن الأخضر كان الأفضل بشكل عام.


 
وتابع المدرب بالمؤتمر الصحفي الذي جاء بعد اللقاء : " نحن بدأنا المباراة بصوة وفرضنا سيطرتنا في أول 45 دقيقة، ولكن دون فرص خطيرة للتسجيل، باستثناء محاولة علي أسد، في الشوط الثاني انتظر الفريق المقابل غلطة منا، وقد جاءت إثر ركلة ركنية، حيث تابعوا الكرة المرتدة وتمكنوا من تسجيل هدف التقدم".

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وأضاف : " أهنئ فريق الوحدات، والآن بات موقفنا معقداً حيث يجب أن نحقق الفوز في آخر مباراتين ثم ننتظر لتحديد إذا كنا سنستمر في البطولة".



واختتم حديثه : "في المباريات الأخيرة تلقينا العديد من الأهداف من الكرات الثابتة، ولكن ليس بطريقة مباشرة، حيث أن أغلبها جاء من متابعة الكرة المرتدة بعد الكرات الثابتة، وهو أمر يدل على عدم التركيز والمتابعة، وهذا أمر يجب العمل عليه لأن له علاقة بعقلية الفريق في الدفاع".

وفاز الوحدات على السد القطري بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة لدوري أبطال اسيا، والمقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية .


 




 

 


 

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