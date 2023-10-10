مدرب المنتخب الفرنسي يهاجم الفيفا بسبب مونديال 2030!

الوكيل الإخباري - انتقد ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإقامة كأس العالم 2030 في 6 دول بثلاث قارات مختلفة.



وقال ديشامب في مؤتمر صحفي الاثنين: "بالتأكيد هناك 3 مباريات ستقام في أمريكا الجنوبية باعتبارها حدثا استثنائيا وتاريخيا".



وأشار مدرب "الديوك" إلى أن هذا القرار، يناقض مبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "منتخبات أمريكا الجنوبية لديها ميزة أمام منافسيها في هذه المباريات الثلاث".

وأوضح: "المنتخبات الأخرى ستضطر لخوض رحلة سفر طويلة إلى أمريكا الجنوبية، ثم تسافر مجددا لاستكمال باقي مباريات البطولة".



وواصل ديشامب: "لا أعرف من اتخذ هذا القرار، لكن يعجبني أن تكون كل خطوة تتسم بالعدالة والمساواة على المستويين الرياضي والأخلاقي، ولا أعتقد أن هذا المعيار موجود في هذه الحالة".



وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا مع إقامة 3 مباريات افتتاحية في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، احتفالا بمرور 100 عام على النسخة الأولى.

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