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السبت، 21-10-2023 10:51 ص

مدرب الهلال يصف إصابة نيمار بـالخسارة للكرة السعودية

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الوكيل الإخباري -  وصف مدرب الهلال، جورجي جيسوس، تعرض نجم فريقه، البرازيلي نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026، بـ"الخسارة" للكرة السعودية.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي عقده عقب فوز فريقه على ضيفه الخليج 1-0 يوم الجمعة ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين: "خسارة لاعب بحجم نيمار أمر صعب. إنها خسارة للكرة السعودية، ويجب أن نتأقلم على اللعب من دونه، ونتمنى أن يعود أقوى".

وسيخضع نيمار المنضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من باريس سان جيرمان، لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة وسيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

وتحدث جيسوس أيضا عن فوز الهلال على الخليج قائلا: "المباراة كان بالإمكان أن ننهيها بفارق 4 أو 5 أهداف، وبعد فترة التوقف الدولي كان من المهم أن نحقق الانتصار، ونجحنا فيه اليوم".

وأضاف: "نسير في الاتجاه الصحيح ومستمرون في صدارتنا للدوري، ونملك أفضل خط هجوم، وكذلك أفضل خط دفاع بالتساوي مع الاتحاد. سعيد لأننا خرجنا بشباك نظيفة اليوم".

وبفوزه اليوم، عزز الهلال صدارته لترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه التعاون، في حين توقف رصيد الخليج عند تسع نقاط في المركز الـ12.

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