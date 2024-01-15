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الإثنين، 15-01-2024 03:53 م

مدرب منتخب مصر يكشف سبب تعثر الفراعنة أمام موزمبيق

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الوكيل الإخباري - أرجع مدرب منتخب مصر، روي فيتوريا، سبب تعثر الفراعنة بنتيجة التعادل 2-2 أمام موزمبيق في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، إلى فقدان التركيز.

وكاد المنتخب المصري أن يتعرض لخسارة مدوية قبل أن يمنحه نجمه وقائده محمد صلاح هدف التعادل 2-2 من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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وتقاسم منتخب مصر، بطل إفريقيا 7 مرات (رقم قياسي) ومنتخب موزامبيق، الملقب بـ"أفاعي ألمامبا"، صدارة المجموعة الثانية بنقطة لكل منهما، قبل لقاء غانا والرأس الأخضر في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة موزمبيق "واجهنا فريقا جيدا وسريعا وفي أي وقت من الأوقات لم نقلل منه"، ملقيا باللوم على "فقدان التركيز".

وتابع "لابد أن نكون في قمة تركيزنا. فقدنا التركيز لدقائق قليلة فاستقبلنا هدفين".

وأكد المدرب البرتغالي أن منتخب مصر مازال يحتفظ بكامل حظوظه للتأهل للدور الثاني، رغم التعادل المخيب مع موزمبيق.

وفي الجولة الثانية، تلعب مصر مع غانا في 18 يناير الجاري، وموزمبيق مع الرأس الأخضر في 19 منه.

 

 

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