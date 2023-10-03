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الثلاثاء، 03-10-2023 04:27 م

مدرب موناكو السابق على أعتاب الشباب السعودي

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الوكيل الإخباري - فتحت إدارة الشباب السعودي، باب التفاوض مع البلجيكي فيليب كليمنت، مدرب موناكو الفرنسي السابق.

وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيحل كليمنت مكان الهولندي مارسيل كايزر، الذي أقيل من منصبه بعد نهاية المرحلة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن وكيل أعمال المدرب البلجيكي كشف لنادي الشباب عن موافقته المبدئية، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة بين الجانبين من أجل حسم باقي تفاصيل الصفقة.

وأوضحت أن محمد المنجم، الرئيس الجديد لنادي الشباب، يسعى لحسم ملف الجهاز الفني للاستفادة من فترة التوقف الدولي المقبلة في تعرف المدرب الجديد على اللاعبين والمنافسين أيضا في دوري روشن، قبل قيادة الفريق.

وكان موناكو آخر تجارب كليمنت، إذ تولى تدريبه في كانون الثاني/يناير 2022، وأقيل من قيادته بعد انتهاء منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الماضي.

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