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الثلاثاء، 28-03-2023 02:06 م

مدينة نابولي تتوشح بالأزرق استعداداً للتتويج بلقب الدوري

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الوكيل الإخباري -  بدأت مدينة نابولي الإيطالية تتوشح بثوب البطل استعداداً للتتويج فريقها بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يظهر وجه الشاب دييغو أرماندو مارادونا يحدق من لوحة جدارية في ساحة المعجزات في نابولي، وهو يشاهد المدينة تستعد لاحتفال لم يحدث منذ كان الأسطورة الأرجنتينية في ذروة تألقه قبل أكثر من 30 عاماً.

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وتحدث المعجزات بالفعل في أرض الملعب لسكان نابولي حيث يشق فريق المدينة طريقه نحو لقبه الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ويستعد لظهوره الأول على الإطلاق في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقبل 11 جولة من نهاية الموسم الجاري، يتقدم نابولي بفارق 19 نقطة على لاتسيو صاحب المركز الثاني، ويمكن أن يتحول حلمه باللقب إلى حقيقة في النصف الثاني من أبريل (نيسان)، وقبل أكثر من شهر من الوصول إلى نهاية الموسم.

صنع أصحاب الحرف في المدينة تماثيل للأبطال الجدد، وانتشرت صور من الورق المقوى للاعبين في أحياء بالمدينة، حيث تمر الدراجات النارية في الممرات الضيقة وترتفع الأعلام الزرقاء أمام المتاجر.

وتظهر الملصقات مارادونا وهو يسلم لقب الدوري الإيطالي إلى المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمن وخفيتشا كفاراتسخيليا جناح جورجيا وهما النجمان الأساسيان في تشكيلة الفريق الحالي.

وأطلق السكان مبادرات لجمع التبرعات لتمويل حفل التتويج باللقب، ويقولون إنه سيستمر لعدة أيام ويهدف إلى طلاء جدران المدينة وشوارعها باللون الأزرق المميز للنادي.

 


 


 

 

ملاعب 

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