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الإثنين، 07-12-2020 03:46 م

مرتضى منصور يشنّ هجوماً حاداً على رئيس إدارة الزمالك

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الوكيل الإخباري _ شنّ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، اليوم الإثنين، هجوماً حاداً على المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة الإدارية التي تولت مهام النادي بعد استبعاده.


وقال منصور: أنه طلب قضاة للإشراف على انتخابات نادي الزمالك. فرفض مجلس القضاء الأعلى بداعي عدم دخول المستشارين في مهاترات، الـ3 مستشارين الذين تم تعيينهم في النادي، من سيحاسبهم حال ارتكاب مخالفة.

كما أضاف “بأي صفة رئيس لجنة تسير الأعمال يصدر تلك القرارات، مؤكداً أنه يخالف قرار تعيينه، واقتحم مكتبه كما يستعمل الكرسي الذي اشتراه من ماله الخاص”. لافتاً أن توقيت الإطاحة به كان غبياً، لأن هذا ما كشف المؤامرة لدى الجماهير”.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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