مرضي يخسر في ظهوره الأول ووانغا يسجل بمرمى فريقه !!

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
فاز بالي يونايتد الإندونيسي على قدح دار الأمان الماليزي والذي يضم هداف الدوري الأردني السابق رونالد وانجا ونجم منتخب النشامى محمود المرضي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة الخاصة بمنطقة آسيان في كأس الاتحاد الآسيوي 2022.اضافة اعلان
وسجل وانغا الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه بالوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، فيما سجل محمد رحمت الهدف الثاني بالدقيقة 82، علما أن المواجهة كانت الأولى لمرضي رفقة فريقه الجديد.
وفي المباراة الأخرى لحساب المجموعة ذاتها فاز فيساكا الكمبودي على كايا ايلويلو الفلبيني بهدفين لهدف.
المصدر : ملاعب