مروان جمعة: لا يوجد نقاشات مع الحسين عموتة حول قيمة عقده

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم، مروان جمعة، أن اتحاد الكرة سيعمل جاهداً عل تأمين طلبات المدرب المغربي الحسين عموتة، والذي توجه لإجازة في بلاده بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا قطر 2023، مبيناً أنه لا يوجد أي نقاشات حول رفع قيمة عقده.



وقال جمعة إن سقف التوقعات ارتفع، حيث سيبدأ البناء على الإنجاز لضمان الديمومة، وهو أمر يتطلب تمكين الأندية لضمان قوة الدوري وهو الأمر الذي سينعكس على المنتخب الوطني.



وبين أن الدعم الذي جاء من الحكومة والشركات خاصة يجب أن لا يكون طفرة، خصوصاً وأن الفترة الأخيرة أثبتت أهمية كرة القدم للمجتمع الأردني، مؤكداً أن المدخولات المالية التي أعقبت البطولة ستساعد في تغطية العجز في الموازنة، كما سيتم دعم الأندية، بالإضافة لتغطية المصاريف والمكافآت.



وختم جمعة حديثه بالتأكيد على أن الأجواء في المنتخب الوطني خلال البطولة كانت أسرية وغلفها الإيجابية والسعادة، وهي الأجواء التي يسعى الاتحاد لنقاها إلى جميع أركان اللعبة.

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