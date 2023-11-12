مشاهد نادرة في مباراة بايرن ميونخ وهايدنهايم

الوكيل الإخباري - خاض بايرن ميونخ مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أمس السبت، والتي شهدت فوزه على هايدنهايم (4-2) في الجولة 11 من الدوري الألماني.



الفريق البافاري رفع رصيده إلى 29 نقطة، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتا، لحين معرفة نتيجة مباراة باير ليفركوزن المقبلة.



وشهدت المباراة بعض المشاهدة اللافتة، يستعرض كووورة أبرزها على النحو التالي:



ظهور نادر



شهدت التشكيلة الأساسية للبايرن ظهور السنغالي بونا سار لأول مرة في البوندسليجا هذا الموسم.



واستعان المدرب الألماني توماس توخيل بالظهير السنغالي في الجهة اليمنى، فيما وضع المغربي نصير مزراوي على الجانب الأيسر.



كما حصل لاعب الوسط الألماني الشاب أليكسندر بافلوفيتش على فرصة اللعب أساسيا لأول مرة في البوندسليجا، معوضا غياب جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا.



بصمة أولى



سجل الظهير البرتغالي رافاييل جيريرو عودته للملاعب من جديد أمام هايدنهايم بعد غيابه مؤخرا بسبب الإصابات المتكررة.



وشارك جيريرو مع حلول الدقيقة 61، لينجح بعدها بدقائق معدودة في التوقيع على أول أهدافه مع بطل ألمانيا بعدما سجل هدف التقدم الثالث لفريقه.



وكان صاحب ال29 عاما قد انضم إلى البايرن الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، وذلك عقب رحيله عن بوروسيا دورتموند بنهاية عقده في يونيو/ حزيران الماضي.



عودة للتسجيل



المهاجم الكاميروني إيريك تشوبو موتينج شارك كبديل في الشوط الثاني، لينجح في حسم المباراة بتسجيله الهدف الرابع قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.



ولأول مرة يسجل الدولي الكاميروني هدفا في البوندسليجا منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو الثاني له في المسابقة هذا الموسم.



وبهذا الهدف، أصبح تشوبو موتينج اللاعب الوحيد الذي سجل في كافة الفرق ال18 المشاركة في البوندسليجا هذا الموسم.

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