مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الجوابري والوحدات

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

أكد مصدر مقرب من اللاعب إبراهيم الجوابري تلقيه عرضين من فريقي السلط وسحاب لتمثيلهما في مرحلة الإياب من دوري المحترفين، بالإضافة لعدد من العروض الخارجية، إلا أنه يفضل التروي قبل اتخاذ القرار النهائي .







ونفى المصدر لموقع ملاعب دخول الجوابري بأي مفاوضات مع فريقه السابق الوحدات، بعد انتهاء مشواره رفقة فريق السيب العماني، والذي توج معه بلقبي الدوري والكأس .



ويعد الجوابري من اللاعبين المميزين في الكرة الأردنية وسبق له تمثيل المنتخب الوطني والتتويج بالعديد من الألقاب مع فريقي الوحدات وشباب الأ{دن، بالإضافة للعب للعديد من الفرق المحلية وفي مقدمتها الأهلي وسحاب .





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المصدر : ملاعب