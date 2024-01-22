مصر تخوض مباراة مصيرية في كأس إفريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

الوكيل الإخباري - يخوض منتخب مصر اليوم الاثنين، مباراة مصيرية ضمن نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، ضد الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات.



ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة التشادي، محمد الحاجي اللاهو، صفارة بداية مباراة مصر والرأس الأخضر "كابو فيردي - Cape Verde"، التي ستجري يوم الاثنين 22 يناير 2024، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.



ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية (B) برصيد نقطتين فقط، بعد تعادله أمام كل من موزمبيق وغانا على الترتيب، وبالتالي على منتخب "الفراعنة" الفوز على الرأس الأخضر من أجل ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ34 من كأس إفريقيا لكرة القدم، من دون الدخول في حسابات معقدة.



بينما حقق منتخب الرأس الأخضر فوزين متتاليين على غانا وموزمبيق على الترتيب، وضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ16 الكبارة للقارة السمراء.



ولم يسبق لمنتخب مصر أن واجه نظيره الرأس الأخضر في أي بطولة من قبل.



وتلقى منتخب مصر ضربة موجعة بتعرض نجمه محمد صلاح لإصابة في نهاية الشوط الأول لمباراته أمام غانا (1-1) التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، في الجولة الثانية للبطولة.

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فقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، غياب قائد منتخب "الفراعنة" محمد صلاح عن مباراة الرأس الأخضر، في بيان عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماع، بقوله: "أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام الرأس الأخضر ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل".



وربما سيفاضل البرتغالي روي فيتوريا بين الثنائي مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن بدلا من محمد صلاح، وكان فيتوريا قد دفع بمصطفى فتحي في مباراة غانا وترك زيزو على مقاعد البدلاء.



وينتظر أن يخوض منتخب مصر مباراة الرأس الأخضر بالتشكيلة الأساسية التالية:



حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر كمال



خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني أو (مروان عطية)



خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، عمر مرموش أو (محمود تريزيغيه).



القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر:



وستنقل مباراة مصر والرأس الأخضر عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر:



كما أفادت تقارير صحفية، بأنه تم الإعلان عن توفر عدة قنوات إضافية لبث مباشر مجاني لمباراة مصر والرأس الأخضر، تلبية رغبة عشاق كرة القدم الذين يتطلعون لمتابعة هذه المباراة الهامة دون أية تكاليف، ثلاثة من هذه القنوات تبث على النايل سات، وهي كالتالي:



قناة الجزائر الأولى على نايل سات

التردد: 10992



الاستقطاب: أفقي



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 5/6



قناة المغرب الرياضية على نايل سات



التردد: 12303



الاستقطاب: أفقي



معدل الترميز: 27500



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قناة الرياضية المغربية الأولى على نايل سات



التردد: 11642



الاستقطاب: أفقي



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 5/6



قناة فوكس سبورت على القمر الصناعي Hot Bird 13B



التردد: 11013



الاستقطاب: عمودي



معدل الترميز: 27500



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قناة تيلي تشاد على القمر الصناعي Amos 4W



التردد: 11207



الاستقطاب: أفقي



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 5/6



قناة SuperSport على القمر الصناعي Eutelsat 16



التردد: 11097



الاستقطاب: عمودي



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 3/4



قناة Canal+ Afrique عبر القمر الصناعي Eutelsat



التردد: 11248



الاستقطاب: عمودي



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 3/4



قناة StarTimes عبر القمر الصناعي Eutelsat 7A



التردد: 12284



الاستقطاب: عمودي



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 3/4



قناة Kwese TV عبر القمر الصناعي Eutelsat 7A



التردد: 12015



الاستقطاب: أفقي



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



ويمكن متابعة هذه المباراة على الإنترنت من خلال تحميل تطبيق TOD أو تطبيق beIN Connect.



وتستضيف كوت ديفوار (ساحل العاج)، نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، خلال الفترة من 13 يناير الجاري، وحتى الحادي عشر من شهر فبراير 2024.

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