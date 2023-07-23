معان يحسم صفقة سنغالية

الوكيل الإخباري - اتفق نادي معان بشكل رسمي مع المدافع السنغالي محمد فال، لتمثيل فريق كرة القدم خلال الموسم الحالي.



ووقع العقد بين الطرفين إلكترونيا، بتوصية من ديان صالح المدير الفني لمعان، وينتظر أن يصل اللاعب إلى عمان بعد غد الثلاثاء.



ويعتبر السنغالي محمد فال من المدافعين الجيدين، حيث سبق له الاحتراف في الدوري البحريني ومثل فرق الشباب النجمة والحد.



وكان نادي معان قد تعاقد قبل عدة أيام مع المدافع الجزائري ضرار بن سعد الله، إلى جانب مواطنه المهاجم عبد المالك مفتاحي.

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