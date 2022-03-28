معان ينجز صفقتين والتحضيرات مستمرة لبطولة الدوري

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأعلن نادي معان عن التعاقد مع لاعب الصريح رضوان الشطناوي، والمدافع السوري حمدي المصري، لتمثيل الفريق القادم من الجنوب بمنافسات الدوري والكأس .وتسعى كتيبة المدرب الوطني ديان صالح لتقديم مستوى جيد وضمان البقاء في دوري المحترفين واستكمال نجاح الموسم الماضي، حيث تعامل النادي وفق إمكانياته وبعدد من الوجوه الشابة ليضمن الاستمرار مع نخبة الأندية الأردنية .ويستعد معان للمشاركة بالنسخة الثالثة على التوالي من دوري المحترفين، والذي سينطلق بعد أيام، حيث سيواجه فريق الصريح بالجولة الأولى من البطولة .