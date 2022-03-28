الإثنين 28-03-2022
الوكيل الاخباري

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة: الصقيع هو السبب

إيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

تراجع سعر الذهب عالميا 1% مع ارتفاع الدولا

هام من هيئة الطاقة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة

عويس: نسعى لإيجاد نظام بديل للتعليم الموازي

مراكز تجارية جديدة لصرف سلف المتقاعدين الشرائية

الإعلان عن توفر آلاف الوظائف في قطر - رابط التسجيل

مطالب بتأجيل تطبيق التعرفة الكهربائية إلى بعد رمضان

الدغمي يطلب التسجيل لانتخاب لجنة صحة وبيئة جديدة

الإثنين، 28-03-2022 02:22 م

معان ينجز صفقتين والتحضيرات مستمرة لبطولة الدوري

1c62196d-9e60-4d8e-81bf-cdfac8344b6a


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن نادي معان عن التعاقد مع لاعب الصريح رضوان الشطناوي، والمدافع السوري حمدي المصري، لتمثيل الفريق القادم من الجنوب بمنافسات الدوري والكأس .اضافة اعلان



 
وتسعى كتيبة المدرب الوطني ديان صالح لتقديم مستوى جيد وضمان البقاء في دوري المحترفين واستكمال نجاح الموسم الماضي، حيث تعامل النادي وفق إمكانياته وبعدد من الوجوه الشابة ليضمن الاستمرار مع نخبة الأندية الأردنية .

ويستعد معان للمشاركة بالنسخة الثالثة على التوالي من دوري المحترفين، والذي سينطلق بعد أيام، حيث سيواجه فريق الصريح بالجولة الأولى من البطولة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
56399a3e-3ae2-4924-9abb-be298610cdbe

الموعد الرسمي لنهائي بطولة القدس والكرامة ،، وتأجيل مباراة الفيصلي

0eb1eab2-8e8b-44d0-b66b-ebf4c73a626e

تعرف على أفضل لاعب في كلاسيكو الكرة الأردنية

6d685afe-54b1-4707-8373-83ae9da98bc9

الوحدات يتغلب على الفيصلي ويتأهل لنهائي بطولة القدس والكرامة

138-002141-2_1623e2455b7dd9_700x400

محمد صلاح يقود مصر لفوز ثمين على السنغال بتصفيات كأس العالم

200078138_4070476393046647_1464412386444283223_n

منتخب النشميات الأول عربيا ،، التصنيف الدولي للمنتخبات

FOpR8Z7XoAIWjXk

الفرق المتأهلة لنهائي الملحق الأوروبي ،، روسيا تغيب وأوكرانيا في ورطة !!

أخبار متعلقة
56399a3e-3ae2-4924-9abb-be298610cdbe

الموعد الرسمي لنهائي بطولة القدس والكرامة ،، وتأجيل مباراة الفيصلي

6d685afe-54b1-4707-8373-83ae9da98bc9

الوحدات يتغلب على الفيصلي ويتأهل لنهائي بطولة القدس والكرامة

1c62196d-9e60-4d8e-81bf-cdfac8344b6a

فيديو : ردود الأفعال بعد فوز الوحدات والفيصلي على معان والجزيرة

c2c880ee-3a4c-4ae6-b5ec-d808791cbef1

أحمد الياس : نحتاج للمزيد من الوقت لتقديم الأداء المثالي (فيديو)

b25af93e-8967-4a8b-a62a-bf980803a12c

ما علاقة رقم شاهر شلباية بالنجم المصري محمد أبو تريكة ؟! (فيديو)

83dc29be-b60b-4100-8fa2-4d700b712d62

دانيال عفانة : المشاركة أساسيا في فريق الوحدات حلم تحقق (فيديو)