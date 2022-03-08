مغير السرحان يسعى لتكرار انجاز الجليل بدرع الاتحاد

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم، عندما يلتقي فريقا مغير السرحان وسحاب في مباراة لحساب الجولة الثالثة البطولة .وتنطلق المباراة عند الساعة الثالثة، وتقام على الملعب المعتمد للبطولة " ستاد الأمير محمد بالزرقاء "، علما أنها تحمل أهمية كبيرة لمغير السرحان الطامح بتحقيق الفوز للمحافظة على حظوظه بالتأهل لنصف النهائي.ويحل مغير السرحان بوصافة المجموعة رفقة شباب الأردن بـ 3 نقاط لكل منهما خلف الرمثا المتصدر بـ 6 نقاط، فيما يتذيل سحاب الترتيب بدون نقاط، وقد ودع المنافسة رسميا .ويسعى مغير السرحان لتكرار انجاز الجليل في الموسم الماضي، عندما صعد من دوري الدرجة الأولى ليكون الحصان الأسود لبطولة الدرع وصولا لتحقيق لقبها، بعد أن تغلب على الوحدات بالمباراة النهائية .ويلتقي في مباراة أخرى على الملعب ذاته ولحساب المجموعة الثالثة أيضا فريقا الرمثا وشباب الأردن بمباراة تنطلق عند الساعة السابعة من مساء اليوم .