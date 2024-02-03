مفاجآت سارة من تركي آل الشيخ للاعبي النصر وجماهيره

الوكيل الإخباري - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجآت سارة للاعبي نادي النصر وجماهيره قبل بدء مباراة النصر وإنتر ميامي على ملعب المملكة أرينا.



شراكة لتطوير ملعب النصر:

قال آل الشيخ: “الملعب مغطى لكن شمس النصر داخل، ونحن في موسم الرياض على استعداد للدخول في شراكة لتطوير ملعب النصر أو إنشاء صرح يشبه ملعب المملكة أرينا، وأتمنى أن تستمتعوا في ملعب الهلال”.

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احتفالية للفائز بكأس يوم 8 فبراير:

أوضح آل الشيخ أنه ستكون هناك احتفالية بين الشوطين بمناسبة الفوز بكأس البطولة العربية، والمفاجأة الثانية بخصوص احتفالية للفائز بكأس يوم 8 فبراير.



مشروع ترفيهي ضخم مع رونالدو:

أضاف آل الشيخ: “ثالثًا نحن مستعدون للدخول في شراكة لتطوير ملعب النصر أو إنشاء صرح ثاني يشبه هذا، رابعًا النصر أو الهلال جيبولنا الكاس لايرجعون فيه، خامسًا رونالدو هنسوي معه أكبر مشروع ترفيهي اتعمل مع لاعب كرة قدم”.



بداية قوية للنصر:

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراته ضد إنتر ميامي المقامة على ملعب “المملكة أرينا”، ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2024، بشكل سريع؛ ونجح في التقدم بثلاثية دون رد بعد مرور 12 دقيقة.

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