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الأحد، 20-08-2023 10:42 ص

مفاجأة أخرى.. رسميا الهلال يعلن عن صفقة كبرى جديدة!

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، رسميا التعاقد مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش قادما من نادي فولهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال مقطع فيديو وصورا، من مراسيم التوقيع على العقد مع ألكسندر ميتروفيتش رسميا، وعلق عليها: "ميتروڤيتش قادم إلى كبير آسيا".

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وأصبح ألكسندر ميتروفيتش الصفقة السابعة لنادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد ضم كل من، البرازيليين مالكوم ونيمار، البرتغالي روبن نيفيز، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي كاليدو كوليبالي والمغربي ياسين بونو.

 

ملاعب 

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