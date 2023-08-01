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الثلاثاء، 01-08-2023 11:31 ص

مفاجأة باختيار ليفربول للقائد الأول والثاني للموسم الجديد

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الوكيل الإخباري -  بعد رحيل قائديه هذا الصيف، كشف ليفربول الإنجليزي عن هوية القائد الأول، والثاني، للفريق، في الموسم المقبل.

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وأعلن نادي ليفربول اختيار الهولندي فيرجيل فان دايك، قائدا جديدا للفريق، بينما سيصبح زميله المدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد نائبا له.

وسيحل فان دايك البالغ من العمر 32 عاما والذي يرتدي أيضا شارة قيادة المنتخب الهولندي محل جوردان هندرسون بعد انضمام لاعب الوسط الإنجليزي إلى نادي الاتفاق السعودي منهيا 12 عاما في آنفيلد.

وخاض فان دايك 222 مباراة مع عملاق مرسيسايد منذ انتقاله من ساوثامبتون في 2018.

وقال فان دايك في بيان "اختياري شرف كبير لي ولزوجتي وأولادي وعائلتي. يحمل مذاقا خاصا والكلمات تعجز عن وصف شعوري في هذه اللحظة. أشعر بفخر كبير.

"سأبذل كل ما في وسعي لأجعل الجميع يفخر ويسعد بي وبالنادي".

وكانت المفاجأة اختيار الشاب أرنولد، البالغ من العمر 24 عاما، كقائد ثان للفريق، بالرغم من صغر سنه.

 

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