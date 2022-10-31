مفاجأة.. بيكيه في قائمة إسبانيا المبدئية للمونديال

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر في نادي برشلونة، اليوم الاثنين، عن وجود اسم جيرارد بيكيه، مدافع الفريق، في القائمة المبدئية للويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، استعدادًا لخوض مونديال قطر 2022.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن القائمة المبدئية تضم 55 لاعبًا، لكن إنريكي سيختار منهم 25 أو 26 فقط للسفر إلى قطر، وسيعلن القائمة النهائية يوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.



ويتواجد أيضا المخضرم سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، في القائمة التي تم تسليمها للفيفا الأسبوع الماضي.



يذكر أن إنريكي لم يضم بيكيه للمنتخب الإسباني خلال ولايته الحالية، بناءً على طلب اللاعب ورغبته في الاعتزال الدولي، بينما لم يلتحق راموس بقائمة "لاروخا" منذ مارس آذار 2021.



وتدهور مستوى بيكيه في الفترة الأخيرة، ما جعله هدفا للانتقادات ودفع مدرب البارسا، تشافي هيرنانديز، لإبقائه على دكة البدلاء.



وستلعب إسبانيا في المونديال ضمن المجموعة الخامسة، برفقة ألمانيا وكوستاريكا واليابان.

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