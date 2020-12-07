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الإثنين، 07-12-2020 03:49 م

مفاجأة تاريخية عن مشاركات النصر الخارجية

النصر-99


الوكيل الإخباري _ كشف الإعلامي الرياضي صالح الهويريني، عن ذكرى تاريخية، في مشاركات نادي النصر، بالبطولات الخارجية.

والنصر شارك في العديد من البطولات الخارجية، وحقق العديد من الإنجازات الكبرى، ولكنه لم يتوج ببطولة دوري أبطال آسيا "نهائيًا".
وشدد الهويريني في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن النصر، أول فريق سعودي، شارك خارجيًا من خلال بطولة أندية الخليج الأولى 1982م.
وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن اتحاد الكرة، قدم تسهيلات للنصر، وتكفل بمعسكره في فرنسا، إلا أن الفريق انسحب في النهاية من البطولة.

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المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

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