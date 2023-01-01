الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 03:16 م

مفاجأة .. رونالدو يرحل عن النصر في الميركاتو الصيفي

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق لمدة موسمين ونصف الموسم .

وفسخ رونالدو تعاقده “مؤخرًا” مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، بعد هجوم النجم البرتغالي على إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني الهولندي تين هاج.

وكشفت تقارير اعلامية أن عقد كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي يتضمن بنداً يقضي بإعارته إلى نيوكاسل في يوليو القادم في حال أنهى الفريق الإنجليزي الموسم في مراكز دوري أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير الاعلامية أن مسؤولي نادي نيوكاسل الإنجليزي الجدد هم نفسهم مسؤولو النصر السعودي شريطة استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو سفيرا للسعودية في الترويج لملف كأس العالم 2030.

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