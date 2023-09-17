مفاجأة.. صفقة فاشلة حرمت الريال من جوهرة السيتي

الوكيل الإخباري - حرمت مخاوف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، النادي من الملكي من الفوز بصفقة واعدة طلبها زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق.



وجذب البلجيكي جيرمي دوكو، نجم مانشستر سيتي، الأنظار في أوروبا منذ "يورو 2020"، كما نال إشادة واسعة من مدربه بيب جوارديولا بعد مشاركته بشكل فعال في فوز فريقه (3-1) على وست هام، أمس السبت.



وارتبط دوكو بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، عندما كان في رين الفرنسي، قبل أن يوقع لمانشستر سيتي في صيف 2023.





ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن زين الدين زيدان، سبق أن وضع اسم دوكو على طاولة الميرنجي، وطالب إدارة النادي بالتعاقد معه، أثناء وجود زيزو في الجهاز الفني للملكي.



وحاولت إدارة ريال مدريد حسم الصفقة في ذلك الوقت، لكن طلب رين رقما كبيرا، الأمر الذي رفضه الرئيس فلورنتينو بيريز.



وجاء رفض بيريز لأن النادي الملكي كان يعاني حديثا من فشل صفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الذي دفع الميرنجي من أجله الكثير من الأموال، لكنه كان يجلس دائما على مقاعد البدلاء وفشل في إثبات ذاته داخل الفريق.

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