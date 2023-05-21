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الأحد، 21-05-2023 11:56 ص

مفاجأة.. يوفنتوس مهدد بخصم 12 نقطة غدا

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الوكيل الإخباري - يواجه نادي يوفنتوس خطر تلقي عقوبة خصم نقاط كثيرة من رصيده بالدوري الإيطالي في الموسم الجاري، على خلفية "قضايا المكاسب الرأسمالية".

وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب"، أن يوفنتوس قد يتلقى عقوبة خصم نقاط غدا الإثنين، ما يهدده بخطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضاف: "المدعي العام عاقب يوفنتوس بخصم 15 نقطة قبل أن يتم تجميد العقوبة، لكنه ينتظر أن يتم خصم 12 أو 13 نقطة من رصيده، وهو ما قد يتم الكشف عنه غدا".

ويحتل اليوفي المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 69 نقطة، ويحتاج للفوز أمام إمبولي مساء غد، من أجل ضمان التأهل رسميا لدوري الأبطال.

وحال نجح البيانكونيري في الفوز على إمبولي، سيوسع الفارق مع صاحب المركز الخامس (ميلان) إلى 8 نقاط، مع تبقي مباراتين فقط على نهاية المسابقة.

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