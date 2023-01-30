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الإثنين، 30-01-2023 02:20 م

مفاوضات شاقة تنتظر برشلونة لحسم صفقة برتغالية

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الوكيل الإخباري - لم يفقد برشلونة الأمل حتى الآن، في التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، المعار إلى تشيلسي.

ورحل فيليكس، 23 عامًا، عن صفوف أتلتيكو الشهر الجاري، وانضم لتشيلسي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وجاء رحيل فيليكس من صفوف الروخيبلانكوس، بسبب إبعاده عن التشكيل الأساسي للفريق، تحت قيادة دييجو سيميوني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة لم ينس فيليكس، ويستهدف فتح باب المفاوضات مع أتلتيكو، بمجرد عودة اللاعب في نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أنَّ بقاء فيليكس في صفوف أتلتيكو من عدمه، سيعتمد على مستقبل سيميوني؛ ففي حال استمرار الأرجنتيني، ستتقلص فرص بقاء المهاجم البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو، مدَّد عقد فيليكس قبل رحيله لموسم آخر، لينتهي في صيف 2027، كما يحتوي عقده على شرط جزائي قيمته 350 مليون يورو.

وبناء عليه، ففي حالة رغبة برشلونة في ضم اللاعب، سيتعين عليه الدخول في مفاوضات شاقة مع أتلتيكو مدريد.

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