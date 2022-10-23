منتخب الشابات يفوز على نظيره اللبناني ببطولة غرب آسيا

الوكيل الإخباري - فاز المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 20 عاما، على نظيره اللبناني "ب"، اليوم الأحد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لبطولة غرب آسيا للشابات بنسختها الثالثة المقامة في لبنان.

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وأنهى المنتخب الوطني دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد أن خسر مباراته الأولى أمام سورية، بنتيجة 3 مقابل 4 أهداف، كما خسر مباراته الثانية أمام المنتخب اللبناني "أ" بهدفين دون مقابل.



ويتجدد اللقاء بين المنتخبين غدا عند الساعة الحادية عشر ظهرا في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة، فيما يلتقي لبنان "أ" مع نظيره السوري عند الساعة الثانية عصرا في المشهد الختامي للبطولة، بحيث يسعى المنتخب اللبناني للظفر بالبطولة للمرة الثانية، فيما يتطلع المنتخب السوري للصعود على منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه.



ويلتقي في اليوم الأخير من البطولة، الثلاثاء المقبل، الأردن (ثالث المجموعة) مع لبنان ب (رابع المجموعة) ظهرا، ومن ثم تقام المباراة النهائية على اللقب التي ستجمع منتخبي لبنان (أ) وسوريا في تمام الثانية ظهرا.

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