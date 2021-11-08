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الإثنين، 08-11-2021 11:54 ص

منتخب الصقور يستعد لبداية طريق تصفيات كأس العالم

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الوكيل الاخباري - يترقب عشاق كرة السلة الأردنية النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023، والتي ستشهد مواجهتان لمنتخبنا الوطني مع نظيره السعودي نهاية الشهر الجاري .

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وتضم قائمة الصقور الأولية : محمد شاهر، أحمد حمارشة، محمود عابدين، مالك كنعان، نادر أحمد، يوسف أبو وزنة، أحمد عبيد، محمد غنيم، متري بوشة، إبراهيم حماتي، محمود الهزايمة، أحمد أبو راشد، موسى العوضي، أشرف الهندي، أحمد الدويري، خالد أبو عبود، هاشم عباس، أمين أبو حواس، سامي بزيع وفريدي إبراهيم .


وسيلتقي المنتخبان في المباراة الأولى يوم الجمعة 26 نوفمبر / تشرين الثاني، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن تتجدد المباراة يوم 29 من الشهر ذاته في مدينة الرياض السعودية .

ويسعى منتخبنا للوصول لكأس العالم للمرة الثالثة بتاريخه، وذلك بعد المشاركة بكأس العالم تركيا 2010، وكأس العالم الصين 2019.

ملاعب

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