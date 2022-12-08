الخميس 08-12-2022
الوكيل الاخباري

قرض ياباني بقيمة 110 ملايين دولار لدعم إصلاح قطاع الكهرباء في الأردن

مشاريع الربط الكهربائي تعزز موقع الأردن الاستراتيجي لعبور الطاقة

التربية تكشف موعد صرف رواتب معلمي الإضافي

إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات ضمن المياه الإقليمية الأردنية

القوة الأمنية الأردنية المشاركة بتأمين كأس العالم تبدأ بالعودة التدريجية.. الأسبوع المقبل

100 شاب سعودي يرسلون رسالة للرئيس الصيني.. فماذا طلبوا منه؟

"آل البيت" تنفي ما يشاع حول توقف الحركة المرورية من وإلى الجامعة

الملك يتابع سير الإنجاز في مشروع تأسيس مركز محمية العقبة البحرية

الاستهلاكية المدنية تؤكد توفر مخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدد آمنة

الأمن : نهايات أليمة .. لضحايا أبرياء - فيديو

الخميس، 08-12-2022 03:43 م

منتخب المغرب في ورطة كبيرة قبل مواجهة البرتغال

122022814858847366342


الوكيل الإخباري -  يواجه منتخب المغرب خطر خوض مباراة البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر، بدون ثلاثة لاعبين من أهم ركائز خط دفاعه، وهم القائد رومان سايس، ونايف أكرد، ونصير مزراوي.

وتعرض الثلاثي للإصابة في المباراة ضد إسبانيا الثلاثاء الماضي والتي حجز من خلالها "أسود الأطلس" بطاقتهم إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخهم، وسيشكل غياب الثلاثي ضربة موجعة للمدرب وليد الركراكي.

وقال الركراكي "لدينا شكوك دائما على غرار كل المباريات التي خضناها حتى الآن، لكننا نتخذ القرار كل مرة في يوم المباراة".

اضافة اعلان


وأضاف "لدينا جهاز طبي رائع يبذل كل ما في وسعه من أجل علاج اللاعبين وتجهيزهم ليوم المباريات، مهمتهم صعبة وحساسة جدا في ظل ضيق الوقت، ولكنهم نجحوا حتى الآن ولم نخسر أي لاعب".

وتابع "المهم بالنسبة لنا هو جاهزية جميع اللاعبين، وإذا لم يتمكن أحد من اللعب فسيدخل مكانه لاعب آخر سيقوم بالعمل ذاته إن لم يكن أكثر وأفضل، ومثلما قلت للاعبين، لا يهم اللاعب الذي سيدخل فالمهم هو أن يكون في قمة مستواه بنسبة 100 بالمئة".

وكان سايس، وأكرد، ومزراوي من أبرز المساهمين في الإنجاز المونديالي في قطر، كون مرمى "أسود الأطلس" اهتزت مرة واحدة فقط وبالنيران الصديقة بهدف سجله أكرد بالخطأ في مرمى ياسين بونو في المباراة ضد كندا في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول.


وسيكون الثلاثي يحيى عطية الله، وجواد الياميق، وأشرف داري الأقرب على الأرجح لتعويض المصابين أكرد وسايس ومزراوي في حال عدم قدرتهم عل خوض مباراة البرتغال.


ويخوض المنتخب المغربي قمة نارية ضد البرتغال على ملعب "الثمامة" بعد غد السبت، في سعيه إلى مواصلة إنجازاته التاريخية في العرس العالمي في قطر وبلوغ دور الأربعة للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202281600170515280

الاتحاد البرتغالي يعلق على أنباء تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب في قطر

1220228142943603306651 (1)

ما حقيقة تهديد رونالدو بمغادرة معسكر البرتغال في كأس العالم؟

122022814217687153352

برشلونة عن عودة ميسي: الأحلام مجانية

122022813920520643924

الأرجنتين وهولندا.. بين ندرة الهزائم وتحدي أهداف ميسي وديباي

1220228124150343388971 (1)

انطلاق مباريات ربع النهائي لمونديال قطر غدا

12202281241117891958

مفاجأة.. رونالدو هدد بمغادرة معسكر البرتغال

أخبار متعلقة
1220226111846369852931

المغرب يتخلى عن تميمة حظه أمام إسبانيا

350772

فيديو جديد يكشف ما فعله لاعب الأرجنتين في 'ياسر الشهراني' قبل اصطدامه

1120222315647200913075

موسيالا ومولر في تشكيلة ألمانيا أمام اليابان

11202223145851291933465 (1)

المغرب يكتفي بالتعادل أمام كرواتيا

637ddea74c59b76c7b65f7e6

لقطة مؤثرة لزوجة مدرب السعودية في مباراة الأرجنتين-فيديو

11202223122925667252514

مباراة ألمانيا ضد اليابان الموعد والقنوات المجانية الناقلة