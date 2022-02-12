منتخب النشامى في المركز 90 ومصر تتقدم ،، التصنيف الآسيوي والعربي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاصدر تصنيف الاتحاد الدولي الجديد للمنتخبات، حيث شهد استمرار المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالمركز الـ 90 عالميا والـ 13 أسيويا والـ 11 عربيا.وتصدرت المغرب التصنيف العربي والذي شهد تواجد المنتخبات التالية بالمراكز الـ 10 الأولى :1/ المغرب (24 عاميا)2/ مصر ( 34 عالميا )3/ تونس (36 عالميا)4/ الجزائر (43 عالميا )5/ قطر (52 عالميا )6/ السعودية (53 عالميا)7 / الإمارات (69 عالميا )8/ العراق (74 عالميا)9/ عمان (79 عالميا)10/ البحرين (89 عالميا ).وتصدرت إيران المنتخبات الآسيوية وجاءت بالمركز 21 عالميا، وإليكم المنتخبات الـ 10 الأولى على القارة :1/ إيران2/ اليابان3/ كوريا الجنوبية4/ أستراليا5/ قطر6/ السعودية7/ الإمارات8/ العراق9/ الصين10/ عمان