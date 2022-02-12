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السبت، 12-02-2022 03:16 م

منتخب النشامى في المركز 90 ومصر تتقدم ،، التصنيف الآسيوي والعربي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
صدر تصنيف الاتحاد الدولي الجديد للمنتخبات، حيث شهد استمرار المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالمركز الـ 90 عالميا والـ 13 أسيويا والـ 11 عربيا.اضافة اعلان

 

 

وتصدرت المغرب التصنيف العربي والذي شهد تواجد المنتخبات التالية بالمراكز الـ 10 الأولى :

1/ المغرب (24 عاميا)
2/ مصر ( 34 عالميا )
3/ تونس (36 عالميا) 
4/ الجزائر (43 عالميا )
5/ قطر (52 عالميا )
6/ السعودية (53 عالميا)
7 / الإمارات (69 عالميا )
8/ العراق (74 عالميا)
9/ عمان (79 عالميا) 
10/ البحرين (89 عالميا ).

وتصدرت إيران المنتخبات الآسيوية وجاءت بالمركز 21 عالميا، وإليكم المنتخبات الـ 10 الأولى على القارة :

1/ إيران
2/ اليابان
3/ كوريا الجنوبية
4/ أستراليا
5/ قطر
6/ السعودية
7/ الإمارات
8/ العراق
9/ الصين
10/ عمان 

 




 

 


 

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