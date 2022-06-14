منتخب النشامى يتغلب على الكويت ويتأهل لكأس اسيا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لكأس أمم اسيا للمرة الخامسة بتاريخه والرابعة على التوالي، وذلك بفوزه على مضيفه الكويتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتمها بختام مشوارهما بالمجموعة الأولى من التصفيات.وسجل هدفي المباراة لاعب الشمال القطري علي علوان بالدقيقة 62 من عمر اللقاء، ولاعب المحرق البحريني محمود المرضي بالدقيقة 89، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق زميله بالمحرق نور الدين الروابدة بالوقت بدل الضائع للقاء الذي شهد إهدار النشامى للعديد من الفرص التي كانت ستحسم الفوز مبكرا لو تمت ترجمتها لأهداف .وبهذه النتيجة حسم النشامى الصدارة بـ 9 نقاط من 3 انتصارات، حيث افتتح أبناء العراقي عدنان حمد مشوارهم بالفوز على النيبال بهدفين دون رد، مرورا بالتغلب على أندونيسيا بهدف نظيف وصولا لتجاوز الكويت التي ودعت المنافسات رسميا بعد تجمد رصيدها عند النقطة الثالثة .ولم تتحدد بعد الدولة المضيفة للبطولة الآسيوية، والتي كان من المقرر إقامتها في الصين صيف العام المقبل، إلا أنها اعتذرت عن استضافتها بسبب القيود الصحية المفروضة فيها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" .