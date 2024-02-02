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الجمعة، 02-02-2024 06:07 م

منتخب النشامى يدخل قائمة كبار آسيا وسط إشادة واسعة

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الوكيل الاخباري - تناثرت عبارات الإشادة والإطراء بما يقدمه المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بعد أن دخل "النشامى" قائمة كبار القارة بتأهله التاريخي إلى الدور نصف النهائي من البطولة.اضافة اعلان


وخصصت وسائل الإعلام العربية والآسيوية مساحات واسعة للحديث عن المنتخب الوطني، وإنجازاته في البطولة الآسيوية، وسط إشادات بمستوى اللاعبين، خاصة في مباراة طاجكستان التي تابعها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأمر الذي أسهم بتحفيز اللاعبين، ودفعهم نحو تحقيق الفوز وبالتالي تحقيق إنجاز تاريخي، بانتظار مزيد من التقدم والنجاح بالمنافسة على لقب البطولة.

وعمت الفرحة بعثة المنتخب الوطني عقب انتهاء مباراة طاجكستان، إذ احتفل اللاعبون والمدربون بهذا الانجاز قبل التشديد على ضرورة التفرغ للتحضير لمباراة الدور نصف النهائي التي تقام يوم الثلاثاء المقبل ويلتقي فيها منتخبنا مع الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا.

وأكد المشجع محمد بني نصر الذي تابع المنتخب من مدرجات ملاعب الدوحة أن المنتخب الوطني أفرح الأردنيين بهذه النتائج اللافتة، مؤكدًا أن طموح الشارع الرياضي الأردني يتمثل الآن في المنافسة على لقب البطولة الآسيوية.

وبين المشجع حسين عارف أن منتخب النشامى، أسعد الأردنيين الذين باتوا يتطلعون لتحقيق اللقب، بعد أن ارتفع سقف الطموحات.

وعدّ المدرب الأردني في قطر ناصر حسان، أن المنتخب الوطني أسعد الجميع وبات ممثلا للعرب أيضا في المنافسة على اللقب، متمنيا الوصول للنهائي في طريق البحث عن اللقب.

وتشهد المناطق السياحية والتجمعات في قطر، تجمعات للجماهير الأردنية احتفالا بما يحققه المنتخب الوطني الذي وصل إلى نصف نهائي كأس آسيا، لأول مرة، في تاريخه بانتظار البحث عن النهائي.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم لعب في المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا حيث فاز على ماليزيا 4-0 وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2 وخسر أمام البحرين 0-1 ليتأهل المنتخب إلى دور الستة عشر ويفوز على العراق 3-2 ومن ثم على منتخب طاجكستان في دور الثمانية 1-0 بانتظار مباراة نصف النهائي.

 




 

 


 

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