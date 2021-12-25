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السبت، 25-12-2021 01:08 م

منتخب النشامى ينهي العام بالمركز الـ 90 عالميا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الترتيب الجديد للمنتخبات الدولية، حيث تقدم منتخبنا الوطني للمركز 90 عالميا، 13 أسيويا و 11 عربيا، وذلك بعد مشاركته الجيدة بكأس العرب، بالإضافة للانتصارات المهمة في المباريات الودية  .اضافة اعلان

 
 

وتتصدر بلجيكا التصنيف الدولي وتليها منتخبات البرازيل، فرنسا، إنجلترا، الأرجنتين، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، الدنمارك وهولندا، بينما تتصدر إيران المنتخبات الآسيوية وتليها منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، السعودية، الإمارات، الصين، العراق، وعمان.

وتأتي المغرب بالمركز الأول عربيا، والجزائر ثانية، ومن ثم تونس، مصر، قطر، السعودية، الإمارات، العراق، عمان وسوريا.

 




 

 


 

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