منتخب النشامى ينهي العام بالمركز الـ 90 عالميا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الترتيب الجديد للمنتخبات الدولية، حيث تقدم منتخبنا الوطني للمركز 90 عالميا، 13 أسيويا و 11 عربيا، وذلك بعد مشاركته الجيدة بكأس العرب، بالإضافة للانتصارات المهمة في المباريات الودية .وتتصدر بلجيكا التصنيف الدولي وتليها منتخبات البرازيل، فرنسا، إنجلترا، الأرجنتين، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، الدنمارك وهولندا، بينما تتصدر إيران المنتخبات الآسيوية وتليها منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، السعودية، الإمارات، الصين، العراق، وعمان.وتأتي المغرب بالمركز الأول عربيا، والجزائر ثانية، ومن ثم تونس، مصر، قطر، السعودية، الإمارات، العراق، عمان وسوريا.