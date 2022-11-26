منتخب تونس يواجه أستراليا لتعزيز حظوظه في الصعود

الوكيل الإخباري - يخوض المنتخب التونسي ثاني مواجهاته بكأس العالم قطر 2022، عندما يلتقي مع نظيره منتخب أستراليا، في الواحدة ظهر اليوم السبت، على ملعب استاد الجنوب، في افتتاح مباريات الجولة الثانية في المجموعة الرابعة.



ويسعى نسور قرطاج إلى حصد نقاط المباراة، حتى تضع قدماها في الدور القادم في المونديال المقام على أراض عربية للمرة الأولى تاريخيًا، لكن الأمر لن يكون سهلًا في ظل رغبة أستراليا في الحفاظ على حظوظها هي الأخرى للاستمرار في كأس العالم.



وكان منتخب تونس نجح في الظفر بنقطة في مستهل مشواره المونديالي، بعدما تعادل مع منتخب الدنمارك بدون أهداف.

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بينما يخوض المنتخب الأسترالي المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز بعد هزيمته أمام منتخب فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في افتتاح مبارياتهم بالمجموعة الرابعة.



وتضم المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022 منتخبات فرنسا، الدنمارك، تونس، أستراليا.



ويعتمد منتخب تونس بقيادة مدربه جلال القادري كثيرا على ثنائية سخيري والعيدوني في منتصف الملعب لمنع تفوق هجوم أستراليا، بالإضافة إلى اعتماده على خط دفاع حديدي مثلما حدث في مباراة الدنمارك، والاعتماد على الارتداد السريع باستغلال قدرات يوسف المساكني وبن سليمان.



ويتوقع أن يخوض القادري مباراة اليوم بتشكيل مكون من: أيمن دحمان في حراسة المرمي، ومنتصر طالبي وديلان برون وياسين مرياح في خط الدفاع، ودراجر وإلياس سخيري وعيسي العيدوني والعبدي في خط الوسط، بن سلماني وجبالي ويوسف مساكني في خط الهجوم.



وتعتلي فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط ، ويأتي منتخب تونس في المركز الثاني بنقطة، ويمتلك منتخب الدنمارك نقطة وحيدة ، بينما لا تمتلك استراليا أي نقاط في المركز الأخير.

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