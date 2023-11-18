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السبت، 18-11-2023 03:00 م

منعطف خطر.. مسيرة طارق حامد مع الفراعنة على الحافة

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الوكيل الإخباري - وصلت المسيرة الدولية لطارق حامد، نجم منتخب مصر والمحترف بصفوف ضمك السعودي، إلى منعطف خطر بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وقرر فيتوريا استبعاد طارق حامد بجانب الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات من رحلة الفراعنة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال 2026.

وجاء قرار فيتوريا، كإجراء تأديبي للثلاثي المتمرد، بعدما رفض المشاركة في مران المستبعدين من لقاء جيبوتي الأخير، والذي حسمه الفراعنة بسداسية نظيفة.

الأزمة ليست جديدة!

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لا تعد أزمة طارق حامد مع فيتوريا الأولى في مسيرة لاعب الزمالك السابق، حيث مر بأزمة مشابهة خلال تواجد البرتغالي كارلوس كيروش على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري.

وقرر كيروش استبعاد طارق حامد بصورة مفاجئة قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقي الأخيرة "الكاميرون 2021"، بداعي عدم ملائمة طريقة لعب نجم الزمالك آنذاك لأسلوب المدرب البرتغالي وخطته.

وكشفت تقارير عديدة أن السبب الحقيقي لاستبعاد طارق جاء بسبب توجيهه انتقادات لاذعة لفيتوريا على هامش إحدى اللقاءات.

وتسببت هذه الأزمة في إبتعاد طارق حامد عن صفوف المنتخب منذ مباراة ليبيا بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في أكتوبر/تشرين أول 2021 وحتى مباراة النيجر الودية في سبتمبر/أيلول 2022 والتي شهدت الظهور الأول لفيتوريا كمدير فني للفراعنة.

كما دخل لاعب ضمك الحالي، في أزمة سابقة مع حسام البدري المدير الفني الأسبق للفراعنة، بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة الجابون، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، إلا أن الأزمة تم حلها بشكل سريع بين الطرفين.

بدائل متعددة 

ورغم تأكيدات الجهاز الفني للفراعنة، على أن قرار الاستبعاد ليس نهائيا، إلا أن توافر عدد كبير من البدائل في مركز لاعب الوسط الارتكاز (مركز 6)، يمكنه التأثير على فرص طارق حامد في العودة مجددا لمنتخب بلاده.

ونجح روي فيتوريا خلال فترة ولايته للمنتخب في تقديم أكثر من لاعب في مركز لاعب الارتكاز، وأبرزهم مروان عطية نجم الأهلي ومحمود حمادة لاعب المصري البورسعيدي.

كما استعان مدرب الفراعنة في المباراتين الأخيرتين أمام الجزائر وجيبوتي، بخدمات المخضرم محمد النني لاعب آرسنال وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري كأحد الحلول في (مركز 6).

مسيرة مهددة 
وباتت مسيرة طارق حامد مع المنتخب المصري مهددة، خصوصا مع بلوغه 35 عاما، وستكون العودة إلى حسابات فيتوريا، الذي يرتبط بعقد مع الفراعنة حتى 2026، مسألة معقدة وصعبة.

ولعب طارق حامد 9 مباريات من أصل 12 مع منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا، وإجمالا شارك في 58 مباراة دولية مع الفراعنة، سجل خلالها هدفا وحيدا.

ولعب نجم ضمك السعودي مباراته الدولية الأولى أمام قطر في مواجهة ودية عام 2013، امتدت مسيرته ليشارك مع المنتخب في نسختي الكان (2017 و2019)، بجانب المشاركة في كأس العالم 2018.

 

ملاعب 

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