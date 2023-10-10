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الثلاثاء، 10-10-2023 03:00 م

من جديد السعودية تسعى خلف ميسي بعد سقوط إنتر ميامي

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الوكيل الإخباري -  فجرت صحيفة "سبورت الإسبانية" مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة السعودية في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي.

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وارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى المملكة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل اتخاذه قرار الرحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتوقيع مع إنتر ميامي.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن السعودية تتطلع إلى التعاقد مع ليونيل ميسي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بالفترة الحالية، بعد فشل قدومه في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تسعى لإعادة جمع شمل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو داخل دوري روشن، بعدما تنافس الثنائي لسنوات طويلة في الليغا الإسبانية.

وتسعى السعودية لاستغلال انتهاء موسم ليونيل ميسي مع إنتر ميامي عقب فشل الفريق في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي، مما يعني عدم خوض الفريق لأي مباراة حتى شهر فبراير المقبل موعد انطلاق النسخة الجديدة من الدوري.

في الوقت نفسه، ارتبط ميسي بالعودة إلى برشلونة على سبيل الإعارة، إلا أن النادي الكتالوني لن يستطيع تسجيله في قائمة الفريق الكتالوني بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، بالإضافة إلى أولوية النادي في تسجيل فيتور روكي المنتظر انضمامه للفريق في يناير المقبل.

وكان مدرب فريق إنتر ميامي تاتا مارتينيو رد على شائعات رحيل ميسي عن إنتر ميامي: "هناك أنباء عن عودة ميسي إلى برشلونة، قد تكون هذه الأنباء مؤكدة ولكن ذهاب ليو إلى مدينة برشلونة سيكون من أجل النزهة فقط".

 

ملاعب 

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