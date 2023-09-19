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الثلاثاء، 19-09-2023 03:52 م

من سيكون بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وفقا للذكاء الاصطناعي؟

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الوكيل الإخباري -   تنطلق اليوم الثلاثاء النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، لتبدأ معها التكهنات والتوقعات حول الفريق الذي سيعانق الكأس ذا الأذنين في النهائي.

وقام محللو البيانات، في أشهر مواقع التنبؤات والمراهنات، بتحليل بيانات وقوة الفرق هذا الموسم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد، بطل دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-24، والذي سيكون مانشستر سيتي.

الفريق الإنجليزي، هو الأكثر حظا لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بنسبة تخطت الـ 61%، ويأتي خلفه بايرن ميونخ بنسبة 13.2%، ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث بنسبة 10.3%.

يذكر أن مانشستر سيتي حسم لقب البطولة في النسخة الأخيرة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على إنتر الإيطالي، في المباراة النهائية بهدف نظيف.

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