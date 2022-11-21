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الإثنين، 21-11-2022 11:46 ص

مواجهات قوية في ثاني أيام مباريات كأس العام 2022

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الوكيل الإخباري - تتواجه إنجلترا وإيران من المجموعة "ب"،اليوم الاثنين، في ثاني مباريات كأس العام 2022 الذي يقام في قطر، عند الساعة 4:00، في استاد خليفة الدولي.

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وتليها مباراة تجمع السنغال وهولندا من المجموعة "أ"، عند الساعة 7:00، في استاد الثمامة.

وعند الساعة 10:00 تتواجه الولايات المتحدة مع ويلز في ختام ثاني أيام كأس العام، في استاد أحمد بن علي.

وقدّم منتخب قطر، الأحد، أداءً باهتاً في أوّل مشاركة له في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وبات أول مضيف يخسر مباراته الافتتاحية، وكانت أمام الإكوادور 0-2 الأحد على استاد البيت في الخور ضمن مونديال 2022.

 

 

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