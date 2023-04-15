السبت 15-04-2023
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السبت، 15-04-2023 03:57 م

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم السبت الموافق 15- 4 -2023 العديد من المباريات المهمة على رأسها مانشستر سيتي وليستر سيتي وتشيلسي مع برايتون في الدوري الإنجليزي، وقادش ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
 

أستون فيلا X نيوكاسل يونايتد – الساعة 2.30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
 
تشيلسي X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
 
إيفرتون X فولهام – الساعة 5 عصرا
 
ساوثهامتون X كريستال بالاس – الساعة5 عصرا
 
توتنهام X بورنموث – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
 
وولفرهامبتون X برينتفورد – الساعة 5 عصرا
 
مانشستر سيتي X ليستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
فياريال X بلد الوليد – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو X ريال سوسييداد – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
 
ريال بيتيس X إسبانيول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
 
قاديش X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
 

بولونيا X ميلان – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1 
 
نابولي X هيلاس فيرونا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 
 
انتر ميلان X مونزا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 

مواعيد مباريات الدوري الألماني  
 

بايرن ميونخ X هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا
 
لايبزيج X أوجسبورج  – الساعة 4:30 عصرا
 
كولن X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا
 
شتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا
 
آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  
 

رين X ستاد ريمس – الساعة 6 مساء
 
باريس سان جيرمان X لانس – الساعة 10 مساء 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
 

البنك الأهلي X طلائع الجيش على قناة ONTime Sports

 

 

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