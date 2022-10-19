مواجهات مثيرة .. مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 19- 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهتي ليفربول ضد وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد مع توتنهام في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني.



بينما يبدأ الأهلي والزمالك مشوارهما في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023 أمام الإسماعيلي وسموحة على الترتيب، كما يحل بيراميدز ضيفا على إنبي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول × وست هام يونايتد- 9:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



نيوكاسل يونايتد × إيفرتون- 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1



بورنموث × ساوثهامتون- 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2



برينتفورد × تشيلسي- 10:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



مانشستر يونايتد× توتنهام- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



قاديش × ريال بيتيس.. الساعة 8 مساء

بلد الوليد × سيلتا فيجو.. الساعة 8 مساء

ريال سوسييداد× ريال ماريوكا.. الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 2

إلتشي × ريال مدريد.. الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



إنبي × بيراميدز- الساعة 6 مساء على قناة أون سبورت

الإسماعيلي × الأهلي- الساعة 6 مساء على قناة أون سبورت

الزمالك × سموحة- الساعة 8 مساء على قناة أون سبورت

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة