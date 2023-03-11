مواجهة محفوفة بالمخاطر لمانشستر سيتي أمام لايبزيج

الوكيل الإخباري - يدخل مانشستر سيتي، اختبارًا محفوفًا بالمخاطر، عندما يستضيف لايبزيج، على ملعب الاتحاد، يوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



فريق المدرب بيب جوارديولا، سيطر على مباراة الذهاب في ألمانيا، لكنه وجد نفسه في النهاية متعادلاً، لذلك سيدخل مواجهة الإياب بكل قوة من أجل حسم المواجهة مبكرًا كي يضمن التأهل إلى ربع النهائي.



واستعصت البطولة حتى الآن على مانشستر سيتي الذي دائمًا ما يكون مرشحًا، وكان قريبًا في أكثر من مناسبة من الفوز باللقب، كان آخرها عندما خسر أمام تشيلسي الموسم قبل الماضي في النهائي.

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