مواجهة نارية تنتظر ريال مدريد بثمن نهائي الأبطال

الوكيل الإخباري - حسم ريال مدريد تأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في صدارة مجموعته، بعد الانتصار الكاسح الذي حققه مساء أمس الأربعاء، على سيلتك الإسكتلندي بنتيجة (5-1).



ومن المقرر إقامة قرعة ثمن النهائي يوم الإثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية، وسيتواجد ريال مدريد كممثل وحيد للكرة الإسبانية بعد إقصاء برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.



وعلى الرغم من تأهل ريال مدريد في صدارة مجموعته، إلا أنه قد يجد نفسه في مواجهات نارية، حيث ينتظره واحد من 7 خصوم، وهم كالتالي:



(ليفربول الإنجليزي، كلوب بروج البلجيكي، إنتر ميلان الإيطالي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، ميلان الإيطالي، بوروسيا دورتموند الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي).



ويُعد المنافس الأكثر تعقيدا للميرنجي هو باريس سان جيرمان الذي يضم أسماء مميزة على رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع العلم أن الملكي اصطدم بالبي أس جي في دور الـ16 الموسم الماضي وتخطاه وتوج باللقب.



ولا يمكن إغفال ليفربول الذي كان طرفا في نهائي التشامبيونزليج الموسم الماضي، لكن تغلب عليه الميرنجي بهدف نظيف وحصد اللقب.

اضافة اعلان

ملاعب