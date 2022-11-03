الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

الامطار تعود الى المملكة لمدة 3 أيام اعتباراً من هذا الموعد

الحنيفات يطلع على مشروع الزراعة المائية بالتكنولوجيا الحديثة

بريطانيا تستبعد نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الدفاع الروسية: استعادة 107 من الجنود الأسرى الروس من أوكرانيا

19 مرشحا لانتخابات غرفة تجارة إربد في اليوم الأول

18 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة عمان و16 للقطاعات باليوم الأول

اختتام فعاليات الدورة الثالثة عشر لمعرض سوفكس 2022

رئيس الوزراء يوعز بإنجاز البنية التحتية لتلفريك عجلون خلال شهر

بورصة وول ستريت في المنطقة الحمراء بعد قرار الفدرالي الأمريكي

الخميس، 03-11-2022 03:04 م

مواجهة نارية تنتظر ريال مدريد بثمن نهائي الأبطال

1120223101325646758585


الوكيل الإخباري - حسم ريال مدريد تأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في صدارة مجموعته، بعد الانتصار الكاسح الذي حققه مساء أمس الأربعاء، على سيلتك الإسكتلندي بنتيجة (5-1).

ومن المقرر إقامة قرعة ثمن النهائي يوم الإثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية، وسيتواجد ريال مدريد كممثل وحيد للكرة الإسبانية بعد إقصاء برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.

وعلى الرغم من تأهل ريال مدريد في صدارة مجموعته، إلا أنه قد يجد نفسه في مواجهات نارية، حيث ينتظره واحد من 7 خصوم، وهم كالتالي:

(ليفربول الإنجليزي، كلوب بروج البلجيكي، إنتر ميلان الإيطالي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، ميلان الإيطالي، بوروسيا دورتموند الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي).

ويُعد المنافس الأكثر تعقيدا للميرنجي هو باريس سان جيرمان الذي يضم أسماء مميزة على رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع العلم أن الملكي اصطدم بالبي أس جي في دور الـ16 الموسم الماضي وتخطاه وتوج باللقب.

ولا يمكن إغفال ليفربول الذي كان طرفا في نهائي التشامبيونزليج الموسم الماضي، لكن تغلب عليه الميرنجي بهدف نظيف وحصد اللقب.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112022313120513167042 (1)

القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم من غلوب سوكر

1120223111447866341580

الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

11202239399869496114

لقب حائر وفريق ينتظر الهبوط

112022395442584657388

العرسان يثير الجدل بتصريح مفاجئ عن حكم لقاء العربي!

1120222134017229694126

منتخب التايكواندو يباشر تدريباته في المكسيك

1120222132645323560601

مباراتان في افتتاح الأسبوع الأخير بدوري المحترفين الخميس

أخبار متعلقة
10202218990358376607

الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022

1020221610582962127998

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

1020221191210493744758

أنشيلوتي يحسم أمر بنزيما في دوري الأبطال

10202299271510451822

أنشيلوتي يكشف سبب غياب بنزيما عن المشاركة ضد خيتافي

102022811498146271195

ريال مدريد في مهمة استعادة صدارة الدوري الإسباني أمام خيتافي

102022511458132346850

ريال مدريد يستضيف شاختار في دوري أبطال أوروبا الليلة