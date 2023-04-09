الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 9 - 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها مواجهة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي،والاسباني والالماني والفرنسي والسعودي والمصري.



وتالياً مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة:



الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 4:00 - beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول X آرسنال – الساعة 6:30 - beIN Sports 1 HD Premium



الدوري الإسباني

بلد الوليد X ريال مايوركا – الساعة 3:00 - beIN Sports HD 1

ريال بيتيس X قاديش – الساعة 5:15 - beIN Sports HD 1

ألميريا X فالنسيا - الساعة 7:30 - beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو X أتلتيكو مدريد – الساعة 10:00 - beIN Sports HD 1



الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ X فولفسبورج – الساعة 4:30

بوخوم X شتوتجارت – الساعة 6:30

هوفنهايم X شالكه 04 – الساعة 8:30



الدوري الفرنسي

ستاد ريمس X ستاد بريست 29 – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 4

اجاكسيو X أوكسير – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 7

مونبلييه X تولوز – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 2

تروا X كليرمون فوت 63 – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 6

نانت X موناكو – الساعة 6:00 - beIN Sports HD 2

لوريان X مارسيليا – الساعة 9:45 - beIN Sports HD 2



الدوري السعودي

التعاون X الاتفاق – الساعة 10:00 مساء على قناة SSC 3

أبها X الباطن – الساعة 10:00 مساء على قناة SSC 4

الفيحاء X النصر – الساعة 10:00 مساء على قناة SSC 1

الوحدة X الاتحاد – الساعة 11:00 مساء على قناة SSC 2



الدوري المصري

سموحة X الداخلية – الساعة 10:15 - 2 on time sport

إنبي X المقاولون العرب – الساعة 10:15 مساء

الزمالك X البنك الأهلي – الساعة 10:15 مساء - 1 on time sport

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