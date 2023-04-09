الأحد 09-04-2023
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الأحد، 09-04-2023 03:42 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الأحد 9 - 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها مواجهة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي،والاسباني والالماني والفرنسي والسعودي والمصري.

وتالياً مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 4:00 - beIN Sports 1 HD Premium
ليفربول X آرسنال – الساعة 6:30 - beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني
بلد الوليد X ريال مايوركا – الساعة 3:00 - beIN Sports HD 1
ريال بيتيس X قاديش – الساعة 5:15 - beIN Sports HD 1
ألميريا X فالنسيا - الساعة 7:30 - beIN Sports HD 1
رايو فاليكانو X أتلتيكو مدريد – الساعة 10:00 - beIN Sports HD 1

الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ X فولفسبورج – الساعة 4:30
بوخوم  X شتوتجارت – الساعة 6:30
هوفنهايم X شالكه 04 – الساعة 8:30
 
الدوري الفرنسي             
ستاد ريمس X ستاد بريست 29 – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 4
اجاكسيو X أوكسير – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 7
مونبلييه X تولوز – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 2
تروا X كليرمون فوت 63 – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 6
نانت X موناكو – الساعة 6:00 - beIN Sports HD 2
لوريان X مارسيليا – الساعة 9:45 - beIN Sports HD 2

الدوري السعودي
التعاون X الاتفاق – الساعة 10:00 مساء على قناة SSC 3
أبها X الباطن – الساعة 10:00 مساء على قناة SSC 4
الفيحاء X النصر – الساعة 10:00 مساء على قناة SSC 1
الوحدة X الاتحاد – الساعة 11:00 مساء على قناة SSC 2

الدوري المصري
سموحة X الداخلية – الساعة 10:15 - 2 on time sport
إنبي X المقاولون العرب – الساعة 10:15 مساء
الزمالك X البنك الأهلي – الساعة 10:15 مساء - 1 on time sport

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