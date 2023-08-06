مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 6 - 8 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية، فضلا عن مواجهة النصر السعودي مع الرجاء المغربي بالبطولة العربية.



مواعيد مباريات كأس الدرع الخيرية الإنجليزي والقنوات الناقلة

آرسنال X مانشستر سيتي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

هولندا X جنوب أفريقيا – الساعة 5 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD



السويد X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD



مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الابطال والقنوات الناقلة

الرجاء المغربى X النصر السعودي – الساعة 6 مساء على قناة SSC HD



الشباب السعودي X الوحدة الإماراتي – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD



مواعيد مباريات ودية

ريال بيتيس X ريال سوسييداد – الساعة 5 صباحا



أتلتيكو مدريد X إشبيلية – الساعة 5 صباحا



فيورنتينا X نيس – الساعة 3 عصرا



توتنهام هوتسبير X شاختار دونيتسك – الساعة 4 عصرا



مانشستر يونايتد X أتلتيك بيلباو – الساعة 6 مساء



بوروسيا دورتموند X أياكس أمستردام – الساعة 6 مساء



نيوكاسل يونايتد X فياريال – الساعة 6 مساء



تولوز X روما – الساعة 9:30 مساء

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