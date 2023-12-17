مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 17 - 12 - 2023 عدداً من المباريات المهمة في الدوريات الكبرى، أبرزها مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فضلا عن ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

آرسنال X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1



برينتفورد X أستون فيلا – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 2



وست هام يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 5 عصرا



ليفربول X مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا X ريال مايوركا – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 3



ريال سوسييداد X ريال بيتيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس X قادش – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3



ريال مدريد X فياريال – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ميلان X مونزا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1



أودينيزي X ساسولو – الساعة 5 عصرا



فيورنتينا X هيلاس فيرونا – الساعة 5 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 1

بولونيا X روما – الساعة 8 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1



لاتسيو X انتر ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فرايبورج X كولن – الساعة 5:30 عصرا على قناةbeIN Sports HD 5



باير ليفركوزن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 5



بايرن ميونخ X شتوتجارت – الساعة 9:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 5







مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة





نانت X ستاد بريست – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4



تولوز X رين – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5



لوريان X ستراسبورج – الساعة 5 عصرا



ميتز X مونبلييه – الساعة 5 عصرا



مارسيليا X كليرمون فوت 63 – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 4

ليل X باريس سان جيرمان – الساعة 10:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 4

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