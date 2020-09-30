مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 30 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مبارايات ربع نهائي دوري أبطال اسيا ومباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد وبايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني.
مواعيد مباريات الدوري الأردني
الأهلي ضد شباب العقبة - الساعة الخامسة مساءاً- على الرياضية الأردنية
الفيصلي ضد السلط - الساعة السابعة والنصف مساءاً - على الرياضية الأردنية
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
هويسكا ضد أتلتيكو مدريد الساعة الثامنة مساءا على قناة beIN SPORT FR HD1
فياريال ضد ألافيس الساعة الثامنة مساءا على قناة beIN SPORT FR HD8
إيبار ضد إلتشي الساعة العاشرة والنصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD8
ريال مدريد ضد بلد الوليد الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
أودينيزي ضد سيبزيا الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD5
بينفينتو ضد إنتر ميلان الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD4
لاتسيو ضد أتالانتا الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم
مينيلاند الدنماركي ضد سلافيا براج التشيكي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT FR HD5
باوك اليوناني ضد كراسنودور الروسي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT FR HD6
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم
النصر السعودي ضد الأهلي السعودي الساعة الخامسة إلا ثلث عصرا على قناة beIN SPORT FR HD7
برسيبوليس الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي الساعة التاسعة الاربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD7
موعد مباراة كأس السوبر الألماني
بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند الساعة التاسعة ونصف مساء
مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية
بيرنلي ضد مانشستر سيتي الساعة التاسعة مساء
برايتون ضد مانشستر يونايتد الساعة العاشرة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري المغربي
الوداد ضد أولمبيك آسفي الساعة التاسعة مساء
مولوديه وجدة ضد الرجاء الساعة التاسعة مساء
المصدر : ملاعب
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