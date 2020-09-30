الأربعاء 30-09-2020
الوكيل الاخباري

تخفيض اسعار المحروقات بالاردن

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود

توضيح هام من وزارة التربية والتعليم

الكشف عن التوصيات بشأن دوام المدارس والجامعات

مصدر : الحكومة قد تتجه لفرض حظر شامل في مناطق بعمان

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - رابط

مستجدات فتح صالات المطاعم والحلويات والمقاهي

اجتماع مع الرزاز وتوصيات حكومية جديدة بشأن كورونا

مطعوم الأنفلونزا في السوق المحلي الأسبوع القادم

نقيب الصيادلة يكشف للوكيل موعد وسعر مطعوم الأنفلونزا




الأربعاء، 30-09-2020 03:05 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 30 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مبارايات ربع نهائي دوري أبطال اسيا ومباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد وبايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني.

مواعيد مباريات الدوري الأردني
الأهلي ضد شباب العقبة - الساعة الخامسة مساءاً- على الرياضية الأردنية
الفيصلي ضد السلط - الساعة السابعة والنصف مساءاً - على الرياضية الأردنية

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

هويسكا ضد أتلتيكو مدريد الساعة الثامنة مساءا على قناة beIN SPORT FR HD1

فياريال ضد ألافيس الساعة الثامنة مساءا على قناة beIN SPORT FR HD8

إيبار ضد إلتشي الساعة العاشرة والنصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD8

ريال مدريد ضد بلد الوليد الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

أودينيزي ضد سيبزيا الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD5

بينفينتو ضد إنتر ميلان الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD4

لاتسيو ضد أتالانتا الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

مينيلاند الدنماركي ضد سلافيا براج التشيكي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT FR HD5

باوك اليوناني ضد كراسنودور الروسي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT FR HD6


مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

النصر السعودي ضد  الأهلي السعودي الساعة الخامسة إلا ثلث عصرا على قناة beIN SPORT FR HD7

برسيبوليس الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي الساعة التاسعة الاربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD7

موعد مباراة كأس السوبر الألماني

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند الساعة التاسعة ونصف مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية

بيرنلي ضد مانشستر سيتي الساعة التاسعة مساء

برايتون ضد مانشستر يونايتد الساعة العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الوداد ضد أولمبيك آسفي الساعة التاسعة مساء
مولوديه وجدة ضد الرجاء الساعة التاسعة مساء

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المصدر : ملاعب 

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