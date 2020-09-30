مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 30 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مبارايات ربع نهائي دوري أبطال اسيا ومباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد وبايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني.



مواعيد مباريات الدوري الأردني

الأهلي ضد شباب العقبة - الساعة الخامسة مساءاً- على الرياضية الأردنية

الفيصلي ضد السلط - الساعة السابعة والنصف مساءاً - على الرياضية الأردنية



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم



هويسكا ضد أتلتيكو مدريد الساعة الثامنة مساءا على قناة beIN SPORT FR HD1



فياريال ضد ألافيس الساعة الثامنة مساءا على قناة beIN SPORT FR HD8



إيبار ضد إلتشي الساعة العاشرة والنصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD8



ريال مدريد ضد بلد الوليد الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



أودينيزي ضد سيبزيا الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD5



بينفينتو ضد إنتر ميلان الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD4



لاتسيو ضد أتالانتا الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم



مينيلاند الدنماركي ضد سلافيا براج التشيكي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT FR HD5



باوك اليوناني ضد كراسنودور الروسي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT FR HD6





مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم



النصر السعودي ضد الأهلي السعودي الساعة الخامسة إلا ثلث عصرا على قناة beIN SPORT FR HD7



برسيبوليس الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي الساعة التاسعة الاربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD7



موعد مباراة كأس السوبر الألماني



بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند الساعة التاسعة ونصف مساء



مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية



بيرنلي ضد مانشستر سيتي الساعة التاسعة مساء



برايتون ضد مانشستر يونايتد الساعة العاشرة إلا ربع مساء



مواعيد مباريات الدوري المغربي



الوداد ضد أولمبيك آسفي الساعة التاسعة مساء

مولوديه وجدة ضد الرجاء الساعة التاسعة مساء

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المصدر : ملاعب

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