الأربعاء 21-10-2020
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الأربعاء، 21-10-2020 11:24 ص

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 21 – 10 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرز منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام عدة مواجهات نارية أبرزها بايرن ميونخ الألماني حامل لقب تشامبيونزليج ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، كما يلتقى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع أياكس أمستردام الهولندي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم
ريد بول سالزبورج النمساوى × لوكوموتيف موسكو الروسى – الثامنة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 2

ريال مدريد × شاختار الأوكرانى – الثامنة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 1

بايرن ميونخ × أتلتيكو مدريد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

إنتر ميلان × بوروسيا مونشنجلادباخ – العاشرة مساء  - على قناة beIN Sports HD 4

مانشستر سيتى × بورتو – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

أولمبياكوس × مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

أياكس أمستردام × ليفربول – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1  

ميتييلاند الدنماركى × أتالانتا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 5   

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المصدر : ملاعب 

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